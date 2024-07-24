Самолёт разбился в аэропорту непальского Катманду, на борту было 19 человек
В непальской столице Катманду во время взлёта из международного аэропорта Трибхуван разбился самолёт авиакомпании Saurya Airlines. Об этом сообщает издание Kathmandu Post.
Крушение самолёта в Катманду. Видео © Х / Vignesh58Viki / Gadhwara27
"На борту самолёта, направлявшегося в Покхару, который попал в аварию около 11 часов утра, находились девятнадцать человек, включая экипаж", — сообщил представитель аэропорта Премнатх Тхакур.
На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы. По некоторым данным, разбившийся самолёт Saurya Airlines перевозил сотрудников авиакомпании. Тем временем спасатели уже извлекли тела пяти человек из загоревшегося лайнера. Капитан воздушного судна выжил и доставлен в больницу. При этом российских граждан не было на борту самолёта.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье Sukhoi Superjet 100, принадлежащий "Газпромавиа", потерпел крушение. Он летел с авиазавода в Луховицах в аэропорт Внуково и рухнул в Коломенском районе. На борту самолёта находился экипаж из трёх человек, все погибли. По одной из версий, трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Однако достоверную причину случившегося удастся при дешифровке найденных чёрных ящиков. Как сообщают очевидцы, видевшие момент падения самолёта, взрыв был похож на "огненный гриб".
Х / Vignesh58Viki / Gadhwara27