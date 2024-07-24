Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 08:44

Захарова: Россияне, находившиеся на судне, затонувшем в Атлантике, не пострадали

Граждане России, которые находились на затонувшем у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia, не пострадали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали", — сообщила дипломат.

Катер с людьми на борту столкнулся со скалой в Красноярском крае, есть погибший
Катер с людьми на борту столкнулся со скалой в Красноярском крае, есть погибший

Напомним, что утром 24 июля у Фолклендских островов затонуло рыболовное судно Argos Georgia с российскими гражданами в команде. Крушение случилось в 424 километрах от берега к востоку от города Стэнли. Экипаж успел подать сигнал бедствия.

Обложка ©

argosfroyanes.com

Николай Рюмин
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров