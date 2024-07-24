Захарова: Россияне, находившиеся на судне, затонувшем в Атлантике, не пострадали
Граждане России, которые находились на затонувшем у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia, не пострадали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали", — сообщила дипломат.
Напомним, что утром 24 июля у Фолклендских островов затонуло рыболовное судно Argos Georgia с российскими гражданами в команде. Крушение случилось в 424 километрах от берега к востоку от города Стэнли. Экипаж успел подать сигнал бедствия.