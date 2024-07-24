Ещё одна страна отказала российскому фрегату "Штандарт" в заходе в порт. У моряков кончается еда

Российский фрегат "Штандарт", которому ранее отказали в пришвартовке и пополнении запасов в французском порте, также не стали принимать в Испании. Из-за недостатка топлива, команда не может покинуть воды Евросоюза. Сейчас фрегат находится в пятистах метрах от берегов испанской Галисии, сообщил капитан Владимир Мартусь.

"Испанские порты нас не пускают. Мы получили информацию, что по всем испанским портам министерство разослало уведомление, чтобы не разрешать "Штандарту" заход в порты", — прокомментировал капитан фрегата в разговоре с РИА Новости.

На помощь команде судна у берегов Франции пришли моряки местного яхт-клуба. Они доставили фрегату запасы пресной воды на моторных лодках в несколько заходов. Как отмечает Мартусь, простые люди неравнодушны к сложившейся ситуации и считают решение правительства несправедливым. На данный момент экипажу приходится использовать морскую воду, а также экономить запасы еды, так как их по расчётам хватит всего лишь на три-четыре дня.

Капитан судна намерен подать заявление напрямую в Евросоюз для рассмотрения вопроса об отмене санкций. Экипаж запустил в Сети петицию с призывом защитить фрегат как часть мирового культурного наследия. Её уже подписало около четырёх тысяч человек.