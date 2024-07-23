Российский парусник "Штандарт" не пустили во французский порт, у экипажа кончается вода

Российский парусник "Штандарт" не пустили во французский порт, на нём уже начала заканчиваться вода. Несмотря на это, власти Франции всё равно держат запрет на то, чтобы корабль пришвартовался в порту Бреста. Об этом сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

"Ситуация на корабле будет быстро ухудшаться, у них уже дефицит воды. Никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения", — заявил Элькан в разговоре с РИА "Новости".