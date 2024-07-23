Российский парусник "Штандарт" не пустили во французский порт, у экипажа кончается вода
Mor Glaz: На фрегате "Штандарт", который не пустили во Францию, кончается вода
Российский парусник "Штандарт" не пустили во французский порт, на нём уже начала заканчиваться вода. Несмотря на это, власти Франции всё равно держат запрет на то, чтобы корабль пришвартовался в порту Бреста. Об этом сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.
"Ситуация на корабле будет быстро ухудшаться, у них уже дефицит воды. Никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения", — заявил Элькан в разговоре с РИА "Новости".
Жан-Поль представлял профсоюз моряков Бреста. Он пообещал, что ассоциация продолжит добиваться того, чтобы кораблю разрешили причалить к берегу. Отказ со стороны Франции для захода российского фрегата "Штандарт" поступил из-за санкций.
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