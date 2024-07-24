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24 июля, 09:46

В Череповце неадекват с ножом и пилой искорёжил новенькое авто под разговор с невидимыми друзьями

В Череповце пьяный мужчина искорёжил автомобиль ножом

В Череповце Вологодской области пьяный мужчина с ножом и пилой искорёжил новенький китайский автомобиль. При этом он общался с невидимыми собеседниками, сообщает SHOT.

В Череповце пьяный мужчина искорёжил автомобиль ножом. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, рано утром к белой "омоде", стоявшей во дворе дома на улице Наседкина, подошёл странный мужчина в шортах и жилетке. Сначала ему показалось, что внутри кто-то сидит и он начал ломиться внутрь, однако вскрыть дверь не смог. Тогда неадекват достал из кармана нож и начал долбить по задней двери иномарки. В руках у него также была пила. Параллельно мужчина кричал кому-то: "Ты сама не знаешь, что вы делаете!" — а после начал бормотать себе что-то под нос и говорить с невидимыми друзьями.

По словам местных жителей, злоумышленник — бывший заключённый, который лишь недавно вышел на свободу. Сейчас он снова задержан. Владелец "омоды" рассказал, что купил машину буквально три месяца назад. Сейчас он также находится в отделении полиции, где в его адрес сыпятся угрозы от неадеквата: тот говорит, что убьёт его.

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Ранее Life.ru писал, что в Балашихе задержали мужчину, кошмарившего местных жителей. Неадекват скидывал из окна собственной квартиры камни на людей и припаркованные машины, а также нападал на людей с ножом.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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