Россияне стали тратить больше денег на шашлыки

За последний год россияне стали тратить на шашлычный набор на 16% больше. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на аналитический ресурс.

В шашлычный набор эксперты включили мясо, шампуры, мангал, уголь и средство для розжига. Выяснилось, что такой набор в среднем обойдётся в 3381 рубль. Учитывался период с 10 июня по 10 июля.

Уточняется, что средства для розжига прибавили в цене на 23% — до 347 рублей. Мясо же подорожало на 20% — до 855 рублей. Уголь прибавил в цене 12%, мангалы — 10%, шампуры — 8%.

Также аналитики отметили рост спроса на свинину. По их мнению, это связано с рекордно малой разницей в цене с курицей.