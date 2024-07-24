Россияне стали тратить больше денег на шашлыки
"Ведомости": За год траты россиян на шашлычный набор увеличились на 16%
За последний год россияне стали тратить на шашлычный набор на 16% больше. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на аналитический ресурс.
В шашлычный набор эксперты включили мясо, шампуры, мангал, уголь и средство для розжига. Выяснилось, что такой набор в среднем обойдётся в 3381 рубль. Учитывался период с 10 июня по 10 июля.
Уточняется, что средства для розжига прибавили в цене на 23% — до 347 рублей. Мясо же подорожало на 20% — до 855 рублей. Уголь прибавил в цене 12%, мангалы — 10%, шампуры — 8%.
Также аналитики отметили рост спроса на свинину. По их мнению, это связано с рекордно малой разницей в цене с курицей.
Ранее Life.ru рассказывал, что весной, перед майскими праздниками, аналитики подсчитали индекс шашлыка. По данным экспертов, средняя цена на блюдо из свинины в период с 1 по 23 апреля 2024 года составила 464,33 рубля.
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