VK Education познакомит школьников с цифровыми профессиями в онлайн-лагере "IT-дайвинг"

Стартовал набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере "IT-дайвинг". Она пройдет с 5 по 18 августа. Под руководством экспертов VK участники попробуют себя в перспективных IT- и digital-направлениях — машинном обучении, разработке, креативе, управлении проектами и продуктами. Принять участие могут ученики 7—11 классов из любого населенного пункта России.

Профориентационный онлайн-лагерь "IT-дайвинг" будет проходить в четыре смены, каждая из которых запланирована на период школьных каникул. Смена состоит из двух частей — открытой и закрытой. В рамках открытой части в первую неделю школьники узнают о востребованных цифровых направлениях, познакомятся с экспертами VK и попробуют себя в роли IT- и digital-специалистов. Ребят ждут образовательные и развлекательные активности, за участие в которых будут начисляться баллы. Открытая часть доступна всем желающим в сообществе ВКонтакте.

Те, кто наберет достаточное количество баллов, смогут попасть на закрытую часть программы. Также понадобится пройти профориентационное тестирование — его результаты помогут определиться с направлением. Далее участников ждет работа над кейсами в выбранном направлении, а также обратная связь и мастер-классы от экспертов VK. Школьники, которые успешно пройдут программу, получат сертификаты и мерч от VK Education.

"Мы перезапустили "IT-дайвинг" в новом формате — теперь это не просто онлайн-практика, а настоящий профориентационный онлайн-лагерь. Школьники смогут участвовать в проекте четыре раза за год — и попробовать себя в различных профессиях из востребованных направлений. Это хороший сценарий для каникул — тем более, в программе "IT-дайвинга" не только образовательные, но и развлекательные активности", — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.