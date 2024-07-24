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24 июля, 10:39

Сотрудника предприятия взяли в Ростове-на-Дону за передачу Киеву данных о ВС РФ

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону по подозрению в передаче Украине информации о дислокации подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"Установлено, что работник одного из предприятий Ростова-на-Дону в апреле текущего года передал стороне противника данные, которые могли быть использованы против Вооружённых сил Российской Федерации, повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Подозреваемый задержан", — приводит ТАСС слова представителя регионального УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". У задержанного изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с кураторами.

А ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали мужчину, который передавал военные сведения Главному управлению разведки Минобороны Украины (ГУР). Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

ФСБ задержала жителя Приморья за передачу данных ГУР Украины
ФСБ задержала жителя Приморья за передачу данных ГУР Украины
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Дарья Нарыкова
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