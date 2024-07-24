За использование гаджетов на СВО будут арестовывать
Госдума ввела арест до 10 суток за использование гаджетов в зоне специоперации
За нарушение запрета на ношение гаджетов в зоне СВО грозит дисциплинарный арест на срок до десяти суток. За соответствующую поправку проголосовали депутаты Госдумы. Решения будут выносить командиры частей, военные полицейские или начальники гарнизонов.
Под запрет попадают гаджеты, которые имеют доступ в интернет, а также могут записывать фото, видео и аудио. Поправки были внесены ко второму чтению проекта базового закона "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО".
Также грубым нарушением будет считаться предоставление СМИ и широкой аудитории материалов, которые могут помочь определить местонахождение военных.
Ранее в Госдуме уточняли, что в поправках к закону о запрете на ношение смартфонов в зоне СВО речь не идёт о специальных боевых гаджетах. Главная цель закона — обеспечение безопасности личного состава, подчеркнули в нижней палате парламента.
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