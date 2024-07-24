Рассадник опасных инфекций: Какую заразу можно подхватить в общественном туалете

Общественный туалет является рассадником болезнетворных бактерий. Там можно не только подхватить кишечную и стрептококковую инфекции, но и заразиться урогенитальными заболеваниями. Об этом "Газете.ru" заявила врач-гинеколог сети "Клиника Фомина" Мария Ракова.

Медик отметила, что заполучить ОРВИ, грипп, гепатит и ВИЧ после контакта с поверхностью общественного унитаза крайне сложно. Эти заболевания передаются воздушно-капельным путём или через контакт с кровью. Однако такие шансы всё же есть, хоть они сводятся зачастую к нулю.

При этом высок риск заразиться через грязные поверхности в туалетах опасными инфекциями. В их числе сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус и гонорея.

"К ним относятся кишечные инфекции (сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус), стрептококковая инфекция, глистные инвазии, которыми можно заразиться через грязные или плохо вымытые руки, а также урогенитальные инфекции (гонорея, хламидиоз, трихомониаз)", — пояснила врач.

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться ряда простых правил. Всегда используйте собственные влажные салфетки для протирания сиденья унитаза, тщательно мойте руки и избегайте прямого контакта с поверхностями.