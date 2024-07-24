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24 июля, 11:34

Рассадник опасных инфекций: Какую заразу можно подхватить в общественном туалете

Врач Ракова: В общественных туалетах можно заразиться гонореей и дизентерией

Общественный туалет является рассадником болезнетворных бактерий. Там можно не только подхватить кишечную и стрептококковую инфекции, но и заразиться урогенитальными заболеваниями. Об этом "Газете.ru" заявила врач-гинеколог сети "Клиника Фомина" Мария Ракова.

Медик отметила, что заполучить ОРВИ, грипп, гепатит и ВИЧ после контакта с поверхностью общественного унитаза крайне сложно. Эти заболевания передаются воздушно-капельным путём или через контакт с кровью. Однако такие шансы всё же есть, хоть они сводятся зачастую к нулю.

Почему сушилки для рук в общественных туалетах не так безопасны, как кажутся
Почему сушилки для рук в общественных туалетах не так безопасны, как кажутся

При этом высок риск заразиться через грязные поверхности в туалетах опасными инфекциями. В их числе сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус и гонорея.

"К ним относятся кишечные инфекции (сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус), стрептококковая инфекция, глистные инвазии, которыми можно заразиться через грязные или плохо вымытые руки, а также урогенитальные инфекции (гонорея, хламидиоз, трихомониаз)", — пояснила врач.

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться ряда простых правил. Всегда используйте собственные влажные салфетки для протирания сиденья унитаза, тщательно мойте руки и избегайте прямого контакта с поверхностями.

Колопроктолог объяснила, как часто на самом деле нужно ходить в туалет
Колопроктолог объяснила, как часто на самом деле нужно ходить в туалет

Ранее Life.ru писал, что в общественном туалете можно также заразиться лобковыми вшами. Стоит помнить, что наиболее грязные места — это кнопка слива, ручки кабинок и смесителей. Много в таких местах и фекальных бактерий, которые разлетаются из-за работы сушилок.

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freepik

Алёна Зиновьева
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