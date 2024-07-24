"Возраст сместился": 40-летние россияне чувствуют себя на 30, заявил Мурашко
Мурашко заявил, что у россиян сместилось ощущение собственного возраста
Михаил Мурашко. Обложка © Life.ru
Ощущение собственного возраста у россиян "сместилось", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Выступая на форуме "Здоровое общество", глава ведомства пояснил, что 40-летние граждане чувствуют себя лучше, чем ранее, и их "сравнивают с 30-летними".
"Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние. Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью", — уточнил министр.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России снизилось потребление алкоголя. Если в 2009 году оно составляло почти 14 литров на человека, то теперь — чуть более восьми. Также снизилась доля курящих граждан — с 40% до 19%.