"Возраст сместился": 40-летние россияне чувствуют себя на 30, заявил Мурашко

Ощущение собственного возраста у россиян "сместилось", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Выступая на форуме "Здоровое общество", глава ведомства пояснил, что 40-летние граждане чувствуют себя лучше, чем ранее, и их "сравнивают с 30-летними".

"Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние. Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью", — уточнил министр.