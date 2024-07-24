Россиянам разрешат заселяться в отели по водительским правам

С 1 июля 2025 года россияне смогут заселяться в отели по водительским удостоверениям. Соответствующее поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин, его опубликовали на сайте Кремля.

Ранее Life.ru рассказывал, что во второй половине 2024 года в России начнут тестировать сервис, позволяющий заселиться в отели по биометрии. На данный момент заехать без паспорта и сотрудников ресепшена нельзя, а благодаря нововведению будущий постоялец сможет зарегистрироваться сам при помощи планшета или терминала, причём для подтверждения достаточно лишь взгляда, вводить вручную данные не нужно.