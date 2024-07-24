Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 12:18

Россиянам разрешат заселяться в отели по водительским правам

Путин поручил разрешить заселение в отели по водительским правам

С 1 июля 2025 года россияне смогут заселяться в отели по водительским удостоверениям. Соответствующее поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин, его опубликовали на сайте Кремля.

"Обеспечить с 1 июля 2025 г. возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения", — говорится в поручении.

Минеральные Воды стали самым бюджетным курортом для отдыха в летний сезон
Минеральные Воды стали самым бюджетным курортом для отдыха в летний сезон

Ранее Life.ru рассказывал, что во второй половине 2024 года в России начнут тестировать сервис, позволяющий заселиться в отели по биометрии. На данный момент заехать без паспорта и сотрудников ресепшена нельзя, а благодаря нововведению будущий постоялец сможет зарегистрироваться сам при помощи планшета или терминала, причём для подтверждения достаточно лишь взгляда, вводить вручную данные не нужно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bartosz Zakrzewski

Николай Рюмин
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров