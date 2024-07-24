Прохожий нашёл брошенного младенца на улице в Курской области

В городе Фатеж Курской области нашли новорождённую девочку. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следствием установлено, что 22 июля 2024 года в вечернее время случайный прохожий обнаружил новорождённого ребёнка женского пола на участке местности вблизи улицы Лесной города Фатеж Курской области. В экстренном порядке девочка доставлена в региональное специализированное медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

В региональном СК дополнили, что дело возбудили в отношении матери младенца. В настоящее время полицейские ищут женщину, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.