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24 июля, 12:48

Прохожий нашёл брошенного младенца на улице в Курской области

В городе Фатеж Курской области нашли новорождённую девочку. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следствием установлено, что 22 июля 2024 года в вечернее время случайный прохожий обнаружил новорождённого ребёнка женского пола на участке местности вблизи улицы Лесной города Фатеж Курской области. В экстренном порядке девочка доставлена в региональное специализированное медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

В региональном СК дополнили, что дело возбудили в отношении матери младенца. В настоящее время полицейские ищут женщину, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Астраханской области нашли тело мальчика в километре от дома. Трёхлетний малыш выскользнул, когда мама занималась делами, и утонул.

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Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Дарья Нарыкова
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