Шольц: Идея об оснащении ВС Германии атомным оружием абсурдна
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Канцлер Германии Олаф Шольц считает абсурдной идею об оснащении бундесвера атомным оружием. Он назвал себя "убеждённым противником" этого.
"При мне такого не будет, я считаю эту идею полностью абсурдной", — сказал глава немецкого правительства.
Также канцлер прокомментировал возможное выдвижение вице-президента США Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах главы государства. По словам Шольца, она — опытный политик, осознаёт роль Штатов в мире и вызовы, перед которыми стоит Европа.
Ранее Олаф Шольц призвал ведущие мировые державы вернуться к обсуждению соглашения о контроле над вооружениями. По словам канцлера Германии, Россия сама вышла из соглашений о разоружении.