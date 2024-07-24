Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 12:57

Шольц: Идея об оснащении ВС Германии атомным оружием абсурдна

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Канцлер Германии Олаф Шольц считает абсурдной идею об оснащении бундесвера атомным оружием. Он назвал себя "убеждённым противником" этого.

"При мне такого не будет, я считаю эту идею полностью абсурдной", — сказал глава немецкого правительства.

Также канцлер прокомментировал возможное выдвижение вице-президента США Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах главы государства. По словам Шольца, она — опытный политик, осознаёт роль Штатов в мире и вызовы, перед которыми стоит Европа.

Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году
Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году

Ранее Олаф Шольц призвал ведущие мировые державы вернуться к обсуждению соглашения о контроле над вооружениями. По словам канцлера Германии, Россия сама вышла из соглашений о разоружении.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров