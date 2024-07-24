Шольц: Идея об оснащении ВС Германии атомным оружием абсурдна

Канцлер Германии Олаф Шольц считает абсурдной идею об оснащении бундесвера атомным оружием. Он назвал себя "убеждённым противником" этого.

"При мне такого не будет, я считаю эту идею полностью абсурдной", — сказал глава немецкого правительства.

Также канцлер прокомментировал возможное выдвижение вице-президента США Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах главы государства. По словам Шольца, она — опытный политик, осознаёт роль Штатов в мире и вызовы, перед которыми стоит Европа.