Камеры в аэропорту сняли момент авиакатастрофы с самолётом Bombardier в Непале

Видео с предположительным моментом крушения Bombardier CRJ-200 в Непале сняли камеры аэропорта Катманду. На кадрах видно, как пассажирский самолёт авиакомпании Saurya Airlines стремительно снижается, крылом задевает землю, и оставляет за собой огненный след, разрушаясь на ходу.

Момент крушения самолёта Bombardier CRJ-200 в Непале сняли камеры аэропорта. Видео © The Himalayan Times

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна, которое направлялось в Покхару, находились 19 человек, в том числе члены экипажа. Погибли 18 человек, выжить удалось только пилоту. Причины катастрофы устанавливаются. Российских граждан среди пассажиров не было.