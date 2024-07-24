Камеры в аэропорту сняли момент авиакатастрофы с самолётом Bombardier в Непале
Видео с предположительным моментом крушения Bombardier CRJ-200 в Непале сняли камеры аэропорта Катманду. На кадрах видно, как пассажирский самолёт авиакомпании Saurya Airlines стремительно снижается, крылом задевает землю, и оставляет за собой огненный след, разрушаясь на ходу.
Момент крушения самолёта Bombardier CRJ-200 в Непале сняли камеры аэропорта. Видео © The Himalayan Times
Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна, которое направлялось в Покхару, находились 19 человек, в том числе члены экипажа. Погибли 18 человек, выжить удалось только пилоту. Причины катастрофы устанавливаются. Российских граждан среди пассажиров не было.
Напомним, что авиакатастрофа произошла около 11 утра. Самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул практически сразу после взлёта.
The Himalayan Times