Отряд кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вошёл в Средиземное море
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Обложка © Telegram / Минобороны России
Отряд кораблей Северного флота России, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", прошёл Гибралтар и находится в Средиземном море. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Северного флота. Судно выполняет задачи похода в дальней морской зоне.
"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота <...> завершил трансатлантический переход и прошёл через Гибралтарский пролив в Средиземное море", — рассказали там.
Напомним, недавно "Адмирал Горшков" и "Академик Пашин" зашли в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Визит носил деловой характер. Пока суда стояли на якоре, экипаж отдыхал и осматривал местные достопримечательности.