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24 июля, 14:13

Отряд кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вошёл в Средиземное море

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Обложка © Telegram / Минобороны России

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Обложка © Telegram / Минобороны России

Отряд кораблей Северного флота России, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", прошёл Гибралтар и находится в Средиземном море. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Северного флота. Судно выполняет задачи похода в дальней морской зоне.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота <...> завершил трансатлантический переход и прошёл через Гибралтарский пролив в Средиземное море", — рассказали там.

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Напомним, недавно "Адмирал Горшков" и "Академик Пашин" зашли в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Визит носил деловой характер. Пока суда стояли на якоре, экипаж отдыхал и осматривал местные достопримечательности.

Матвей Константинов
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