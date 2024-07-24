Отряд кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вошёл в Средиземное море

Отряд кораблей Северного флота России, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", прошёл Гибралтар и находится в Средиземном море. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Северного флота. Судно выполняет задачи похода в дальней морской зоне.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота <...> завершил трансатлантический переход и прошёл через Гибралтарский пролив в Средиземное море", — рассказали там.