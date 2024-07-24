Эксперты рассказали, почему некоторые богатые люди всю жизнь остаются жлобами

Некоторые богатые граждане, имея довольно большое состояние, не готовы тратиться на покупку новой мебели или машины для себя любимого, не говоря уже о помощи другим людям. Что это: бережливость или жадность, рассказала директор благотворительного фонда "Зелёная миссия" Ольга Лакустова.

Она отметила, что её фонд имеет дело с самыми разными благотворителями, среди которых есть и очень состоятельные люди. Примечательно, что они то как раз не склонны к расточительности. Многие из богачей, по словам Лакустовой, живут достаточно скромно, имея обычные квартиры и машины, а деньги они предпочитают вкладывать в развитие бизнеса и благотворительность. К примеру, владелец крупной сети аптек, доход которого составляет миллионы, даже не имел своего жилья, а предпочитал жить с семьёй в съёмных квартирах. Как считает эксперт, такой подход ошибочно назвать жадностью, это скорее рациональная расстановка приоритетов.

"Люди, которые знают, что такое зарабатывать деньги относятся к ним несколько по-другому. <...> Например, некоторые из них отличаются скромностью и предпочитают лишний раз не распространяться о том, что финансируют благотворительные проекты. Это можно назвать как угодно, но это точно не пиар-ход, скорее это внутренняя свобода, которая позволяет таким людям не зависеть от общественного мнения, а жить так, как им самим нравится", — приводит РИА "ФедералПресс" слова Лакустовой.

В свою очередь эксперт в области деловой эзотерики Александр Гулый разделяет мнение директора фонда "Зелёная миссия". По его словам, то, что бедному кажется жадностью богачей, может иметь совершенно другую природу, в том числе и духовную. В пример специалист привёл создателя VK и Telegram Павла Дурова. Бизнесмен занимается самосовершенствованием души и на этом пути ванна со льдом ему интереснее, чем джакузи. Покупает еды он мало, но не потому, что голодает от жадности, а потому что он живёт "на высоких" вибрациях. Миллионеры, как подчеркнул Гулый, имеют чёткое понимание того, что деньги — это энергия и они должны постоянно "крутиться", то есть удержать их по сути невозможно, резюмировал эксперт.