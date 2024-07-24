Хуснуллин раскрыл Life.ru, как правительство поощряет строителей за работу под пулями
Хуснуллин: Правительство награждает строителей за труд в обстреливаемых регионах
Российские власти периодически награждают строителей, которые возводят новые объекты, подвергаясь опасности во время работы на обстреливаемых территориях. Об этом в беседе c Life.ru рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти награждают строителей за достойный труд. Видео © Life.ru
"У нас периодически строители за выполнение особо важных задач награждаются государственными наградами при сдаче целого ряда объектов", — пояснил Хуснуллин.
По его словам, Правительство РФ наградило большое количество строителей за достойный труд, в том числе орденами и медалями.
А ранее Life.ru писал, что за два года на территории новых регионов специалисты построили и реконструировали 200 объектов здравоохранения и 1300 объектов образования. По словам зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, в целом по стране ремонт ведётся примерно в 1700 объектах образования.
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