Хуснуллин раскрыл Life.ru, как правительство поощряет строителей за работу под пулями

Российские власти периодически награждают строителей, которые возводят новые объекты, подвергаясь опасности во время работы на обстреливаемых территориях. Об этом в беседе c Life.ru рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти награждают строителей за достойный труд. Видео © Life.ru

"У нас периодически строители за выполнение особо важных задач награждаются государственными наградами при сдаче целого ряда объектов", — пояснил Хуснуллин.

По его словам, Правительство РФ наградило большое количество строителей за достойный труд, в том числе орденами и медалями.