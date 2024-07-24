Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 15:05

Хуснуллин раскрыл Life.ru, как правительство поощряет строителей за работу под пулями

Хуснуллин: Правительство награждает строителей за труд в обстреливаемых регионах

Российские власти периодически награждают строителей, которые возводят новые объекты, подвергаясь опасности во время работы на обстреливаемых территориях. Об этом в беседе c Life.ru рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти награждают строителей за достойный труд. Видео © Life.ru

"У нас периодически строители за выполнение особо важных задач награждаются государственными наградами при сдаче целого ряда объектов", — пояснил Хуснуллин.

По его словам, Правительство РФ наградило большое количество строителей за достойный труд, в том числе орденами и медалями.

Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах
Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах

А ранее Life.ru писал, что за два года на территории новых регионов специалисты построили и реконструировали 200 объектов здравоохранения и 1300 объектов образования. По словам зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, в целом по стране ремонт ведётся примерно в 1700 объектах образования.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Марат Хуснуллин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Общество
  • Только на Life
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров