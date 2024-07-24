Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых регионах. В их числе дорога, училище ВМФ, образовательный центр, роддом. Мероприятие состоялось в рамках совещания у главы государства по вопросам социально-экономического развития исторических субъектов РФ.

Глава государства открыл участок двухполосной автодороги Новотроицкое – Чаплинка протяжённостью 71 км в Херсонской области, который улучшил транспортную доступность 17 населённых пунктов, а также поможет разгрузить автомобильный пункт пропуска Джанкой, перенаправив потоки на пункт Армянск. Дорога является частью альтернативного пути в Крым. Трасса местами была сильно повреждена, и на её восстановление ушло пять месяцев. Президент в ходе церемонии отметил, что по дороге уже пустили школьные автобусы, а также четыре маршрутных и рейсовых автобуса.

В Мариуполе после капитального ремонта открыли больницу интенсивного лечения, включающую 165 коек. В медучреждение поставлено инновационное оборудование кардиологического и нейрохирургического профиля, создан первый региональный сосудистый центр, лаборатория для медицинских исследований. В рамках ремонта провели монтаж сетей, восстановили кровлю и фасад, осуществили внутренние отделочные работы. Ремонт продолжается ещё в двух корпусах.

Ещё одним объектом, который открыли в Мариуполе, стал филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны России. В нём есть учебно-административный корпус со зрительным залом на 600 мест, универсальный спортивный комплекс с бассейном на 25 метров, залом для игровых видов спорта и занятий акробатикой, спорткомплекс с крытой ареной, футбольное поле, тренажёрная площадка, спальные корпуса. Вместимость комплекса составляет 560 учеников.

В ЛНР после капремонта открылся Краснодонский роддом площадью 3,8 тысячи квадратных метров. В медучреждении улучшилось оснащение палат, операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием. Роддом рассчитан на 90 коек, это позволит принимать около десяти тысяч женщин в год.

А в Бердянске Запорожской области показали итоги первого этапа строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра "Маяк", который рассчитан на 14 зданий общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Сейчас в нём может обучаться 216 человек, а после ввода в эксплуатацию второго этапа количество учащихся увеличится до 500.