Путин поручил интегрировать Донбасс и Новороссию в реализацию нацпроектов

Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожскую и Херсонскую области необходимо в этом году включить в систему реализации национальных проектов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

"Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновлённых национальных проектов, сделать это [нужно] уже в текущем году", — пояснил российский лидер.

Путин дополнил, что при необходимости новые регионы страны должны получить упрощённый доступ к разным инструментам господдержки.