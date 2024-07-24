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Регион
24 июля, 13:27

Путин поручил интегрировать Донбасс и Новороссию в реализацию нацпроектов

Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожскую и Херсонскую области необходимо в этом году включить в систему реализации национальных проектов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

"Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновлённых национальных проектов, сделать это [нужно] уже в текущем году", — пояснил российский лидер.

Путин: Вся Россия поддерживает Донбасс и Новороссию
Путин: Вся Россия поддерживает Донбасс и Новороссию

Путин дополнил, что при необходимости новые регионы страны должны получить упрощённый доступ к разным инструментам господдержки.

А ранее Life.ru писал, что Правительство РФ удвоит выплаты медикам, которые переехали работать в новые регионы. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, принятые меры станут эффективным стимулом для того, чтобы медики не покидали маленькие населённые пункты.

Путин расширил режим СЭЗ в граничащих с Новороссией и Донбассом регионах
Путин расширил режим СЭЗ в граничащих с Новороссией и Донбассом регионах
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Life.ru / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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