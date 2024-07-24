"Чтобы жива была память": Пахмутова поддержала бесплатную трансляцию военных песен в День Победы

Песни, посвящённые Великой Отечественной войне (ВОВ), являются народными, авторы композиций не стремились заработать с их помощью. Об этом заявила легендарный композитор Александра Пахмутова, комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, разрешающего бесплатно использовать в День Победы песни и другие произведения, посвящённые ВОВ.

"Хорошее, правильное решение. Есть такие дни в году, когда песни о войне должны звучать как можно громче и чаще. Чтобы жива была память о героях, о погибших, чтобы потомки Победы не забывали, какой ценой она досталась. Ужасы той войны авторы этих песен пережили лично, кто-то в тылу, а кто-то на фронте. Поэтому, наверное, и слова, и музыка и проникают так глубоко в душу — до дрожи, до слёз", — отметила 94-летняя Пахмутова в беседе с журналистами.