"Чтобы жива была память": Пахмутова поддержала бесплатную трансляцию военных песен в День Победы
Пахмутова поддержала бесплатную трансляцию военных песен в День Победы
Александра Пахмутова. Обложка © Telegram / AleksandraPahmutova
Песни, посвящённые Великой Отечественной войне (ВОВ), являются народными, авторы композиций не стремились заработать с их помощью. Об этом заявила легендарный композитор Александра Пахмутова, комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, разрешающего бесплатно использовать в День Победы песни и другие произведения, посвящённые ВОВ.
"Хорошее, правильное решение. Есть такие дни в году, когда песни о войне должны звучать как можно громче и чаще. Чтобы жива была память о героях, о погибших, чтобы потомки Победы не забывали, какой ценой она досталась. Ужасы той войны авторы этих песен пережили лично, кто-то в тылу, а кто-то на фронте. Поэтому, наверное, и слова, и музыка и проникают так глубоко в душу — до дрожи, до слёз", — отметила 94-летняя Пахмутова в беседе с журналистами.
Она добавила, что авторское право защищает композиторов и поэтов, даёт им возможность жить благодаря своему творчеству, что правильно. Однако в любом правиле всегда есть место исключениям, подчеркнула народная артистка СССР.
Напомним, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатной трансляции военных песен в День Победы. Планируется составить перечень композиций, которые были обнародованы до 26 декабря 1991 года и воспевают подвиг советского народа во время ВОВ.