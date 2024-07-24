"Акт терроризма": В Кремле осудили попытку покушения на основателя правящей грузинской партии

Кремль не знает деталей о предотвращённой попытке убийства основателя правящей грузинской партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, но осуждает любые покушения. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что это неприемлемо, <...> любое покушение — это акт терроризма, тем более на действующих политиков, [осуждаем] привнесение таких незаконных силовых методов в политическую борьбу", — сказал представитель Кремля, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.