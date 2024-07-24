"Акт терроризма": В Кремле осудили попытку покушения на основателя правящей грузинской партии
Песков осудил попытку покушения на основателя правящей партии Грузии Иванишвили
Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / Давид Мдзинаришвили
Кремль не знает деталей о предотвращённой попытке убийства основателя правящей грузинской партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, но осуждает любые покушения. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что это неприемлемо, <...> любое покушение — это акт терроризма, тем более на действующих политиков, [осуждаем] привнесение таких незаконных силовых методов в политическую борьбу", — сказал представитель Кремля, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.
Напомним, ранее грузинская спецслужба сообщила, что расследует подготовку покушения на основателя правящей партии Бидзину Иванишвили. В настоящее время, в частности, допрашивают нескольких фигурантов, среди которых — наёмники, воевавшие на Украине. По данным правоохранителей, целью несостоявшегося теракта были также другие высокопоставленные лица и в конечном счёте — государственный переворот.