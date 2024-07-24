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24 июля, 17:14

"Акт терроризма": В Кремле осудили попытку покушения на основателя правящей грузинской партии

Песков осудил попытку покушения на основателя правящей партии Грузии Иванишвили

Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / Давид Мдзинаришвили

Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / Давид Мдзинаришвили

Кремль не знает деталей о предотвращённой попытке убийства основателя правящей грузинской партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, но осуждает любые покушения. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что это неприемлемо, <...> любое покушение — это акт терроризма, тем более на действующих политиков, [осуждаем] привнесение таких незаконных силовых методов в политическую борьбу", — сказал представитель Кремля, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

Напомним, ранее грузинская спецслужба сообщила, что расследует подготовку покушения на основателя правящей партии Бидзину Иванишвили. В настоящее время, в частности, допрашивают нескольких фигурантов, среди которых — наёмники, воевавшие на Украине. По данным правоохранителей, целью несостоявшегося теракта были также другие высокопоставленные лица и в конечном счёте — государственный переворот.

В Грузии заявили, что Иванишвили хотели убить те же силы, что покушались на Трампа и Фицо
В Грузии заявили, что Иванишвили хотели убить те же силы, что покушались на Трампа и Фицо
Наталья Демьянова
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