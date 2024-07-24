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24 июля, 09:01

В Грузии заявили, что Иванишвили хотели убить те же силы, что покушались на Трампа и Фицо

Кобахидзе: Покушения на Иванишвили, Трампа и Фицо готовили одни и те же силы

Бидзина Иванишвили, Дональд Трамп и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI, AP / Evan Vucci, EPA / PETER LAZAR

Бидзина Иванишвили, Дональд Трамп и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI, AP / Evan Vucci, EPA / PETER LAZAR

В покушении на жизнь основателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили замешана та же группировка, что ранее пыталась убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В последний период было совершено два теракта — один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы", отметил Кобахидзе во время брифинга.

Примечательно, что в более раннем заявлении Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила, что в подготовке убийства Бидзины Иванишвили замешаны бывшие представители грузинской власти, на данный момент проживающие на Украине.

Напомним, на днях стало известно о том, что граждан Грузии, добровольно отправившихся на Украину и примкнувших к ВСУ, по возвращении домой начали вызывать на допросы в Службу госбезопасности. Об этом один из солдат удачи по имени Надим Хмаладзе рассказал в личной соцсети. Помимо него, в столичном суде Грузии опросили Важу Цецадзе и Лашу Чигладзе, которые также принимали участие в сражениях на украинской стороне. В течение последних дней в стране проходят опросы людей по делу о теракте против основателя и почётного председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили и против её высокопоставленных членов.

СБ Грузии расследует подготовку теракта против главы правящей партии Иванишвили
СБ Грузии расследует подготовку теракта против главы правящей партии Иванишвили

Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В тот момент премьер-министр Словакии завершил выездное заседание правительства в городе Гандлова. Нападавшего оперативно задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его поместили под стражу. Сам политик выжил, но перенёс несколько серьёзных операций и уже 6 июля впервые появился на публике. Life.ru также писал, что кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить 13 июля. Пуля пролетела всего в нескольких миллиметрах от его головы, задев ухо. Злоумышленника Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. Один из зрителей был убит, ещё двое получили ранения.

Мария Любицкая
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