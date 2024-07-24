В Грузии заявили, что Иванишвили хотели убить те же силы, что покушались на Трампа и Фицо
Кобахидзе: Покушения на Иванишвили, Трампа и Фицо готовили одни и те же силы
Бидзина Иванишвили, Дональд Трамп и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI, AP / Evan Vucci, EPA / PETER LAZAR
В покушении на жизнь основателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили замешана та же группировка, что ранее пыталась убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"В последний период было совершено два теракта — один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы", — отметил Кобахидзе во время брифинга.
Примечательно, что в более раннем заявлении Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила, что в подготовке убийства Бидзины Иванишвили замешаны бывшие представители грузинской власти, на данный момент проживающие на Украине.
Напомним, на днях стало известно о том, что граждан Грузии, добровольно отправившихся на Украину и примкнувших к ВСУ, по возвращении домой начали вызывать на допросы в Службу госбезопасности. Об этом один из солдат удачи по имени Надим Хмаладзе рассказал в личной соцсети. Помимо него, в столичном суде Грузии опросили Важу Цецадзе и Лашу Чигладзе, которые также принимали участие в сражениях на украинской стороне. В течение последних дней в стране проходят опросы людей по делу о теракте против основателя и почётного председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили и против её высокопоставленных членов.
Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В тот момент премьер-министр Словакии завершил выездное заседание правительства в городе Гандлова. Нападавшего оперативно задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его поместили под стражу. Сам политик выжил, но перенёс несколько серьёзных операций и уже 6 июля впервые появился на публике. Life.ru также писал, что кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить 13 июля. Пуля пролетела всего в нескольких миллиметрах от его головы, задев ухо. Злоумышленника Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. Один из зрителей был убит, ещё двое получили ранения.