В Грузии заявили, что Иванишвили хотели убить те же силы, что покушались на Трампа и Фицо

"В последний период было совершено два теракта — один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы", — отметил Кобахидзе во время брифинга.

Напомним, на днях стало известно о том, что граждан Грузии, добровольно отправившихся на Украину и примкнувших к ВСУ, по возвращении домой начали вызывать на допросы в Службу госбезопасности. Об этом один из солдат удачи по имени Надим Хмаладзе рассказал в личной соцсети. Помимо него, в столичном суде Грузии опросили Важу Цецадзе и Лашу Чигладзе, которые также принимали участие в сражениях на украинской стороне. В течение последних дней в стране проходят опросы людей по делу о теракте против основателя и почётного председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили и против её высокопоставленных членов.