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24 июля, 18:12

Под Полтавой произошёл мощный пожар с детонацией боеприпасов

В Полтавской области Украины произошёл масштабный пожар на складах после взрывов. Об этом сообщает глава местной военной администрации Филипп Пронин.

"В Котелевской общине произошла чрезвычайная ситуация. Возник пожар в складском помещении, сопровождаемый взрывами", — написал Пронин в своём телеграм-канале.

Подробности он не привёл. По словам Пронина, в настоящее время пожар уже ликвидирован, на месте работают следователи, которые пытаются установить причину ЧП.

Ранее украинское издание NV со ссылкой на местные власти сообщало об инциденте в посёлке Котельва, который произошёл 23 июля. По словам главы населённого пункта Татьяны Корост, из-за детонации боеприпасов возник пожар в хозяйственной постройке. При этом поселковая община в соцсетях сообщила, что вечером 23 июля "в военном подразделении произошла детонация боеприпасов". Однако затем сообщение изменили, а информацию о причине ЧП удалили.

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Ранее Life.ru писал, что крупный пожар охватил открытую местность под Николаевом, существует риск взрывов. Огнём объяты 30 гектаров земли, загрязнённой взрывоопасными предметами.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Никита Никонов
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