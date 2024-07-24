Под Полтавой произошёл мощный пожар с детонацией боеприпасов
В Полтавской области Украины произошёл масштабный пожар на складах после взрывов. Об этом сообщает глава местной военной администрации Филипп Пронин.
"В Котелевской общине произошла чрезвычайная ситуация. Возник пожар в складском помещении, сопровождаемый взрывами", — написал Пронин в своём телеграм-канале.
Подробности он не привёл. По словам Пронина, в настоящее время пожар уже ликвидирован, на месте работают следователи, которые пытаются установить причину ЧП.
Ранее украинское издание NV со ссылкой на местные власти сообщало об инциденте в посёлке Котельва, который произошёл 23 июля. По словам главы населённого пункта Татьяны Корост, из-за детонации боеприпасов возник пожар в хозяйственной постройке. При этом поселковая община в соцсетях сообщила, что вечером 23 июля "в военном подразделении произошла детонация боеприпасов". Однако затем сообщение изменили, а информацию о причине ЧП удалили.
Ранее Life.ru писал, что крупный пожар охватил открытую местность под Николаевом, существует риск взрывов. Огнём объяты 30 гектаров земли, загрязнённой взрывоопасными предметами.
Shutterstock / FOTODOM / Chaikom