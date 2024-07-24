СК предложил замещать трудовых мигрантов россиянами

Следственный комитет в рамках совершенствования законодательства предложил сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами. Информация об этом опубликована в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что также Бастрыкин предложил ввести "весомый" налог для бизнеса, использующего труд мигрантов. Кроме того, по его словам, работодателям стоит обеспечивать таких сотрудников жильём и компенсировать их транспортные расходы. Вместе с этим необходимо создать финансовый депозит на случай выдворения иностранцев из РФ, уверен глава СК.