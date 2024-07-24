СК предложил замещать трудовых мигрантов россиянами
СК предложил создать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами
Следственный комитет в рамках совершенствования законодательства предложил сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами. Информация об этом опубликована в телеграм-канале ведомства.
"Сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами Российской Федерации, обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий", — указано в сообщении.
Инициативы по совершенствованию миграционного законодательства направлены председателем ведомства Александром Бастрыкиным спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Напомним, что также Бастрыкин предложил ввести "весомый" налог для бизнеса, использующего труд мигрантов. Кроме того, по его словам, работодателям стоит обеспечивать таких сотрудников жильём и компенсировать их транспортные расходы. Вместе с этим необходимо создать финансовый депозит на случай выдворения иностранцев из РФ, уверен глава СК.
Life.ru