"Поменяло многое": Дугин объяснил, что заставило Байдена сняться с выборов

Философ и доктор политических и социологических наук Александр Дугин прокомментировал решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. В беседе с "Царьградом" он назвал это событие неожиданным, но отметил, что эмоции не играют здесь ключевую роль.

Дугин напомнил, что США продолжают оставаться страной, в которой решаются многие судьбоносные вопросы для всего мира. Он отметил, что к отказу Байдена от участия в выборах привело несколько событий. Так, сначала американский лидер одержал победу на праймериз среди демократов, но затем позорно проиграл дебаты Дональду Трампу.

Затем, на саммите НАТО, хозяин Белого дома делал странные заявления, показывая, что он "не в своём уме", как отметил Дугин. Это привело к тому, что даже в Демократической партии начали звучать призывы к Байдену отказаться от участия в выборах. Однако он упорно отказывался признавать свои ошибки.

По мнению Дугина, ключевым событием стало покушение на Трампа, которое "изменило всё", ведь у главы Штатов просто нет шансов на победу против оппонента. В итоге Байден вынужден был выйти из гонки, что, по словам Дугина, сильно изменило мировую политику.

"Покушение на Трампа — это новость, которая изменила просто всё. Потом произошло назначение [губернатора Огайо Джеймса Дэвида] Вэнса в качестве потенциального вице-президента со стороны Трампа. Это тоже полный разрыв шаблонов. И, наконец, результирующее событие, самое близкое к нам, — это выход Байдена из гонки. Всё это поменяло очень многое в мире," — подчеркнул Дугин.