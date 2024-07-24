Выполнял опасное задание: Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО
Депутат Госдумы Останина сообщила о гибели своего помощника Абдуллаева на СВО
Ильмиямин Абдуллаев, погибший в зоне СВО. Обложка © Telegram / Новости с Останиной
Помощник депутата Государственной Думы Нины Останиной Ильмиямин Абдуллаев погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Трагическую новость народная избранница сообщила в телеграм-канале.
"На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев. Последнее сообщение, которое он отправил мне незадолго до гибели: "Спасибо за всё добро, которое Вы сделали для меня, Нина Александровна!", — рассказала депутат.
Абдуллаев также являлся депутатом сельского собрания депутатов села Каякент Республики Дагестан. Останина охарактеризовала его как настоящего патриота, который отдал жизнь за Родину, выполняя опасное задание по доставке боеприпасов и эвакуации раненых.
Народная избранница подчеркнула, что погибший активно помогал военным гуманитарной помощью, после чего сам решил отправиться на фронт. Его мужество и самоотверженность, по словам Остальной, заслуживают глубокого уважения.
Ранее сообщалось, что актёр Горномарийского драмтеатра в Марий Эл Михаил Пекцоркин погиб в зоне СВО. Артист ушёл из жизни в возрасте 56 лет.