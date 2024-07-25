"Драма продолжится": Политолог заявил о состоявшемся мини-госперевороте в США

Есть мнение, что на решение американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах повлияли пять человек из его ближайшего окружения. Тем временем эксперт Владимир Васильев считает, что выход действующего хозяина Белого дома из гонки мог быть обусловлен внешним давлением.

В беседе с "Царьградом" главный научный сотрудник Института США и Канады предположил, что в США произошёл своего рода "мини-госпереворот". В ходе него Байдену было предложено два варианта: либо он выходит из гонки и передаёт эстафету вице-президенту Камале Харрис, либо против него будет применена 25-я поправка, которая приведёт к его позорной отставке.

Специалист также указал на недовольство финансовых спонсоров, которое могло повлиять на решение Байдена. Несмотря на замену Байдена на Харрис, проблема для Белого дома не исчезла, так как вице-президент также не пользуется полной поддержкой ключевых фигур Демократической партии, таких как Барак Обама, Чак Шумер и Хаким Джеффрис.

"Сейчас от Харрис очень много зависит — чтобы она себя за этот месяц показала, что она конкурентоспособна. Но, насколько я понимаю, люди, которые я сказал, и в том числе тот же Обама, они отнюдь не в восторге. И они не хотели видеть Харрис как президента. Может быть, ещё и проблема Байдена не закрыта — потому её так быстренько подпихнули. <…> Драма внутри Демократической партии продолжится," — заявил эксперт.