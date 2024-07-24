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24 июля, 07:48

"Терпеть не может": Обама требовал от Байдена "по-хорошему" выйти из предвыборной гонки, заявил Трамп

Трамп: Обама заставил Байдена выйти из гонки, так как терпеть его не может

Барак Обама и Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZB Photos

Барак Обама и Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZB Photos

Бывший президент США Барак Обама "терпеть не может" нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и поэтому заставил его выйти из предвыборной гонки. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Обама терпеть его не может... [Бывший спикер Палаты представителей США] Нэнси Пелоси бросила его", — сказал политик в интервью New York Post.

По словам Трампа, все соратники Байдена бросили его и потребовали "по-хорошему" выйти из предвыборной гонки либо они "займутся" президентом. И у него "не было выбора".

Трамп уступил Харрис в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Трамп уступил Харрис в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки

Напомним, Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Его место заняла вице-президент США Камала Харрис. К слову, незадолго до этого решения хозяин Белого дома сдал положительный тест на ковид.

Матвей Константинов
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