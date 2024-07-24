"Терпеть не может": Обама требовал от Байдена "по-хорошему" выйти из предвыборной гонки, заявил Трамп

Бывший президент США Барак Обама "терпеть не может" нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и поэтому заставил его выйти из предвыборной гонки. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Обама терпеть его не может... [Бывший спикер Палаты представителей США] Нэнси Пелоси бросила его", — сказал политик в интервью New York Post.