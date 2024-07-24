Захарова — о заговоре против Байдена: Не обижайте старые, добрые госперевороты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход Джо Байдена из президентской гонки и интриги, которые последовали за этим шагом. В своей авторской программе на радио Sputnik она ответила на распространённый вопрос: не является ли всё происходящее в США госпереворотом.

По мнению Захаровой, всё то, что сейчас происходит в Штатах, можно назвать ярчайшим проявлением американской демократии. К госперевороту ситуация вокруг Байдена не имеет никакого отношения.

"Я бы попросила старые добрые госперевороты не обижать", — сыронизировала дипломат.

Также она отметила, что для американского общества характерно подогревать интерес к выборам не дебатами, а интригами и стравливанием людей. Всё это, по словам Захаровой, не имеет никакого отношения к политической конкурентной борьбе.

"И в этой атмосфере <…> появляется решение, которое не визуализируется, не озвучивается, никаким образом не подтверждается физическим присутствием человека. То есть никто не видит, что человек подписывает, выходит с этим обращением", — заключила дипломат.