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24 июля, 08:38

Захарова — о заговоре против Байдена: Не обижайте старые, добрые госперевороты

Захарова назвала ситуацию с Байденом ярким проявлением американской демократии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход Джо Байдена из президентской гонки и интриги, которые последовали за этим шагом. В своей авторской программе на радио Sputnik она ответила на распространённый вопрос: не является ли всё происходящее в США госпереворотом.

По мнению Захаровой, всё то, что сейчас происходит в Штатах, можно назвать ярчайшим проявлением американской демократии. К госперевороту ситуация вокруг Байдена не имеет никакого отношения.

"Я бы попросила старые добрые госперевороты не обижать", — сыронизировала дипломат.

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Также она отметила, что для американского общества характерно подогревать интерес к выборам не дебатами, а интригами и стравливанием людей. Всё это, по словам Захаровой, не имеет никакого отношения к политической конкурентной борьбе.

"И в этой атмосфере <…> появляется решение, которое не визуализируется, не озвучивается, никаким образом не подтверждается физическим присутствием человека. То есть никто не видит, что человек подписывает, выходит с этим обращением", — заключила дипломат.

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Политолог оценил шансы на отставку Байдена

Неожиданный выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки вызвал немалый ажиотаж в обществе. Американцы даже строили догадки, что глава государства смертельно болен, некоторые его и вовсе уже похоронили. Однако американский лидер оказался жив. После своего загадочного исчезновения и слухов о смерти он появился на публике. На вопросы журналистов Байден отвечать не стал.

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Telegram / МИД России

Алёна Зиновьева
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