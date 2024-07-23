Политолог оценил шансы на отставку Байдена

Новость о выходе Джо Байдена из предвыборной гонки вызвала ажиотаж во всём мире. Несмотря на заявления о продолжении исполнения обязанностей на посту президента США, политолог Артур Демчук считает, что не за горами отставка главы Белого дома.

По словам эксперта, сейчас к Байдену проявляют уважение как к человеку, который больше 50 лет своей жизни отдал американской политике. Однако Демчук уверен, что совсем скоро заголовки многих СМИ будут пестреть информацией о его отставке.

"Мне кажется, если его здоровье будет сейчас очень сильно деградировать, то вполне возможна такая ситуация. Она, конечно, не на 100% вероятна, что в ближайшее время Байден подаст в отставку с поста президента. Это будет сделано ещё и для того, чтобы дать возможность Камале Харрис, формально став президентом, успеть как-то в средствах массовой информации раскрутиться", — отметил политолог в беседе с RuNews24.ru.

Специалист считает, что уход Байдена с президентского поста будет мирным. Всё это сделают под благовидным предлогом. Например, сделают упор на мнение врачей, якобы главе государства пора на покой. Его полномочия до конца срока передадут вице-президенту, уверен политолог.