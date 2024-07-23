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Не протянет и ночи: Западная пресса снова "хоронит" Байдена

Global Press: Байден получает паллиативную помощь и вряд ли переживёт ночь

23 июля, 09:16
Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

В США продолжают строить догадки, куда пропал американский лидер Джо Байден, внезапно отказавшийся баллотироваться на новый срок. В официальную версию о ковиде теперь мало кто верит. Новостное издание Global Press со ссылкой на свои источники сообщает, что Байден безнадёжен и вряд ли проживёт дольше пары суток.

"Проверенный источник сообщил, что Джо Байден в настоящее время получает паллиативную помощь и вряд ли переживёт ночь. Ранее сегодня Белый дом внезапно отменил все встречи президента Байдена в понедельник и, предварительно, отменил все встречи на этой неделе", — утверждается в материале.

Карлсон допустил, что Байден уже мёртв
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Ранее Джо Байден сдал положительный тест на ковид, а после, уже находясь в изоляции в своей резиденции, он отказался от участия в выборах и пообещал поддержать вице-президента США Камалу Харрис в президентской гонке. В Белом доме отметили, что симптомы якобы лёгкие, а сам американский лидер неоднократно вакцинировался. Однако в американских СМИ и соцсетях теперь муссируются слухи о том, что Байден уже мёртв.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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