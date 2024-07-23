Не протянет и ночи: Западная пресса снова "хоронит" Байдена

В США продолжают строить догадки, куда пропал американский лидер Джо Байден, внезапно отказавшийся баллотироваться на новый срок. В официальную версию о ковиде теперь мало кто верит. Новостное издание Global Press со ссылкой на свои источники сообщает, что Байден безнадёжен и вряд ли проживёт дольше пары суток.