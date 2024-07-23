Карлсон допустил, что Байден уже мёртв Журналист Карлсон заявил, что Байден мог уже умереть и это тщательно скрывается 23 июля, 08:55 Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Американский журналист Такер Карлсон не исключил, что президент США Джо Байден находится при смерти или уже умер, так как внезапно пропал и не стал продолжать борьбу в предвыборной гонке. По словам Карлсона, окружение старательно скрывает, что же на самом деле случилось с их президентом.

Карлсон процитировал журналиста, общественного деятеля Чарли Кирка, который рассказал, что пообщался со своим источником в полиции. По его словам, Секретная служба США сообщила правоохранителям Лас-Вегаса о чрезвычайной ситуации с Байденом и попросила перекрыть улицы, чтобы срочно доставить его в клинику.

"Судя по всему, в полицейском управлении ходили слухи, что Джо Байден умирает. Или, возможно, уже мёртв. Учитывая, что Джо Байден уже несколько дней не появлялся на публике и выбыл из предвыборной гонки по собственному желанию, а его брат Джеймс сообщил, что здоровье не очень", — рассказал Карлсон в соцсети Х.

Авторы Татьяна Миссуми