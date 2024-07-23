Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Карлсон допустил, что Байден уже мёртв

Журналист Карлсон заявил, что Байден мог уже умереть и это тщательно скрывается

23 июля, 08:55
Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Американский журналист Такер Карлсон не исключил, что президент США Джо Байден находится при смерти или уже умер, так как внезапно пропал и не стал продолжать борьбу в предвыборной гонке. По словам Карлсона, окружение старательно скрывает, что же на самом деле случилось с их президентом.

Кричит через бумагу: Графолог увидел изменения эмоциональности Байдена в новой подписи
Кричит через бумагу: Графолог увидел изменения эмоциональности Байдена в новой подписи

Карлсон процитировал журналиста, общественного деятеля Чарли Кирка, который рассказал, что пообщался со своим источником в полиции. По его словам, Секретная служба США сообщила правоохранителям Лас-Вегаса о чрезвычайной ситуации с Байденом и попросила перекрыть улицы, чтобы срочно доставить его в клинику.

"Судя по всему, в полицейском управлении ходили слухи, что Джо Байден умирает. Или, возможно, уже мёртв. Учитывая, что Джо Байден уже несколько дней не появлялся на публике и выбыл из предвыборной гонки по собственному желанию, а его брат Джеймс сообщил, что здоровье не очень", — рассказал Карлсон в соцсети Х.

"Где Джо?!" Речь Байдена вызвала страшные подозрения у американцев
"Где Джо?!" Речь Байдена вызвала страшные подозрения у американцев

Напомним, ранее Джо Байден сдал положительный тест на ковид, а после, уже находясь в изоляции в своей резиденции, он по аудиосвязи отказался от участия в выборах и пообещал поддержать вице-президента США Камалу Харрис в президентской гонке. В Белом доме отметили, что симптомы якобы лёгкие, а сам американский лидер неоднократно вакцинировался. Однако в американских СМИ и соцсетях теперь муссируются слухи о том, что Байден уже мёртв.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!