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22 июля, 23:24

Кричит через бумагу: Графолог увидел изменения эмоциональности Байдена в новой подписи

Графолог Смыслов: Подпись Байдена стала эмоциональнее из-за напряжения

Подписывающий документы Джо Байден. Обложка © X / President Biden

Подписывающий документы Джо Байден. Обложка © X / President Biden

Подпись президента США Джо Байдена в документе о выходе из предвыборной гонки отличается от его стандартной, подтвердил в беседе с Life.ru графолог Дмитрий Смыслов. Лидер Белого дома расписывался по-другому 17 и 14 июня, 12 апреля, 27 марта и 18 марта.

Байден обычно иначе пишет маленькие "р" и "б", обратил внимание эксперт. При этом наклон всех подписей сохраняется одинаковым, а качество фотографий не даёт разобрать центр подписей и мелкие детали.

Раньше Байден проводил косую черту перед буквой "р", а также делал особенное окончание, что создавало ощущение неких скобок, в которые президент заключает свою фамилию. Новая подпись имеет другой эмоциональный окрас: в ней отсутствуют привычные скобки, она более напряжённая и имеет подчёркивание, отметил графолог. Всё это может указывать на состояние эмоционального напряжения американского лидера.

Графолог объяснила, как по почерку определить характер человека
Графолог объяснила, как по почерку определить характер человека

Специалист также удивился, что в этом состоянии президент уверенно демонстрирует моторику руки, которая за годы уже могла перейти в стадию привычки.

"Иногда в подписях человек себя закрепляет на многие годы", — признался Смыслов.

Напомним, Джо Байден после провального первого раунда дебатов с Дональдом Трампом, давления СМИ и политиков, а также нового заражения коронавирусной инфекцией решил отказаться от предвыборной гонки, сообщив об этом в соцсетях. Вместо себя он поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая уже высказалась о состоянии последних дней. Теперь Демпартии придётся поломать голову и выбрать соперника Трампу на выборах президента США в ноябре.

Ольга Годуненко
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