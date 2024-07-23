Кричит через бумагу: Графолог увидел изменения эмоциональности Байдена в новой подписи
Графолог Смыслов: Подпись Байдена стала эмоциональнее из-за напряжения
Подписывающий документы Джо Байден. Обложка © X / President Biden
Подпись президента США Джо Байдена в документе о выходе из предвыборной гонки отличается от его стандартной, подтвердил в беседе с Life.ru графолог Дмитрий Смыслов. Лидер Белого дома расписывался по-другому 17 и 14 июня, 12 апреля, 27 марта и 18 марта.
Байден обычно иначе пишет маленькие "р" и "б", обратил внимание эксперт. При этом наклон всех подписей сохраняется одинаковым, а качество фотографий не даёт разобрать центр подписей и мелкие детали.
Раньше Байден проводил косую черту перед буквой "р", а также делал особенное окончание, что создавало ощущение неких скобок, в которые президент заключает свою фамилию. Новая подпись имеет другой эмоциональный окрас: в ней отсутствуют привычные скобки, она более напряжённая и имеет подчёркивание, отметил графолог. Всё это может указывать на состояние эмоционального напряжения американского лидера.
Специалист также удивился, что в этом состоянии президент уверенно демонстрирует моторику руки, которая за годы уже могла перейти в стадию привычки.
"Иногда в подписях человек себя закрепляет на многие годы", — признался Смыслов.
Напомним, Джо Байден после провального первого раунда дебатов с Дональдом Трампом, давления СМИ и политиков, а также нового заражения коронавирусной инфекцией решил отказаться от предвыборной гонки, сообщив об этом в соцсетях. Вместо себя он поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая уже высказалась о состоянии последних дней. Теперь Демпартии придётся поломать голову и выбрать соперника Трампу на выборах президента США в ноябре.