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23 июля, 07:41

"Где Джо?!" Речь Байдена вызвала страшные подозрения у американцев

Зрители CBS заподозрили Белый дом в сокрытии смерти Байдена

Зрители телеканала CBS заподозрили неладное, прослушав прокрученный в эфире звонок президента США Джо Байдена Камале Харрис во время её выступления на предвыборном мероприятии.

Телеканал показал сюжет, как Байден по громкой связи разговаривал с Харрис, пока та выступала в штабе демократов. Она спросила президента, слышит ли он рукоплещущую толпу, на что тот ответил утвердительно, после чего произнёс небольшую речь.

В комментариях на YouTube-канале CBS люди сочли, что Белый дом скрывает от нации состояние главы государства.

"Почему они не могут показать Джо на камеру, чтобы мы могли его увидеть? Это слишком подозрительно", — вопрошал @maxpowers9129.

"Это не похоже на президента. Где Джо?!" — возмущался @lenny2939.

"Кто-нибудь ещё заметил, как чётко говорит Джо? Это совсем не похоже на человека, которого мы видели последние четыре года", — заметила @katherinkeegan8601.

"Нужно доказательство того, что он жив, фальшивого телефонного звонка недостаточно", — подчеркнул @jybyrd.

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Опасения американцев связаны с тем, что ранее Джо Байден сдал положительный тест на ковид, а после, уже находясь в изоляции в своей резиденции, он по аудиосвязи пообещал поддержать Харрис в предвыборной гонке. В Белом доме отметили, что симптомы лёгкие, а сам американский лидер неоднократно вакцинировался. Там также рассказали, что глава государства вернётся к своим обязанностям уже сегодня, 23 июля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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