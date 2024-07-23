"Где Джо?!" Речь Байдена вызвала страшные подозрения у американцев

Зрители телеканала CBS заподозрили неладное, прослушав прокрученный в эфире звонок президента США Джо Байдена Камале Харрис во время её выступления на предвыборном мероприятии.

Телеканал показал сюжет, как Байден по громкой связи разговаривал с Харрис, пока та выступала в штабе демократов. Она спросила президента, слышит ли он рукоплещущую толпу, на что тот ответил утвердительно, после чего произнёс небольшую речь.

В комментариях на YouTube-канале CBS люди сочли, что Белый дом скрывает от нации состояние главы государства.

"Почему они не могут показать Джо на камеру, чтобы мы могли его увидеть? Это слишком подозрительно", — вопрошал @maxpowers9129.

"Это не похоже на президента. Где Джо?!" — возмущался @lenny2939.

"Кто-нибудь ещё заметил, как чётко говорит Джо? Это совсем не похоже на человека, которого мы видели последние четыре года", — заметила @katherinkeegan8601.