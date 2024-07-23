В Белом доме раскрыли, когда больной ковидом Байден вернётся после изоляции

Лидер США Джо Байден вернётся в администрацию из резиденции в городе Рехобот-Бич, штат Делавэр, где он отбывает самоизоляцию после заражения CoViD-19, уже во вторник, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Он покинет резиденцию в 12:30 по времени Восточного побережья (19:30 мск) и отправится на аэродром в городе Довере. Оттуда через 55 минут вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. В Белом доме политик окажется в 14:30 (21:30 мск), где через полчаса после этого начнётся закрытый брифинг.