В Кремле объяснили, кого должен заботить выход Байдена из президентской гонки
Песков: Выход Байдена из гонки должен заботить американских избирателей
Кремль не станет оценивать решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, этот вопрос должен волновать американских избирателей.
"Конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента (США. — Прим. Life.ru). Это тема, которая, скорее всего, должна заботить американских избирателей, но не нас", — отметил представитель Кремля.
Он отметил, что для России решение Байдена не является приоритетной темой, так как это не внутренний вопрос РФ.
Как сообщал Life.ru, накануне Джо Байден решил выйти из президентской гонки. Вместо себя он предложил выдвинуть в кандидаты своего вице-президента Камалу Харрис. Своим решением Байден поверг в шок членов его избирательной кампании и команду Белого дома. В России же на это отреагировали спокойно. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал здоровья президенту и напомнил о целях СВО. В Кремле отметили, что после выхода демократа из гонки нужно следить за развитием событий и продолжать заниматься внутренними вопросами страны.
Life.ru