В Кремле объяснили, кого должен заботить выход Байдена из президентской гонки

Кремль не станет оценивать решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, этот вопрос должен волновать американских избирателей.

"Конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента (США. — Прим. Life.ru). Это тема, которая, скорее всего, должна заботить американских избирателей, но не нас", — отметил представитель Кремля.