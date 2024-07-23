Борьба бульдогов под ковром: Экстрасенс и политолог разошлись в показаниях о том, жив ли Байден

Вокруг заявления Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки множатся конспирологические теории. Одна из них — о том, что президент США на самом деле мёртв — стала поводом для обсуждения "в серьёз" в эфире ряда телеканалов и даже в Конгрессе. Многие обратили внимание, что подпись, которой от имени Байдена подписано заявление о выходе с дистанции, мало похожа на те, что мы видели на других подписанных им документах. Это породило ещё одну дикую догадку — мол, заявление политик подписывал под давлением, либо подпись вообще не его, а США имеют дело чуть ли не с тайным переделом и захватом власти.

Так или иначе, запрос о том, жив Байден или мёртв, занял высокое место в поисковых запросах Google, а соцсети заполонили активные требования, чтобы президент показался с газетой в руках со свежей датой или, наконец уже, обратился к нации и подтвердил свою дееспособность. По словам политолога и философа Сергея Дворянова, все последние события вокруг президентской кампании в США и личной фигуры Байдена — это однозначно "многоходовая комбинация, суть которой разгадать нам ещё предстоит". Всё происходящее собеседник Life.ru назвал "борьбой бульдогов под ковром", но главный вопрос, как видится ему, связан не с тем, жив Байден или мёртв, а с тем, какая роль во всём этом отведена Камале Харрис.

Очевидно, что за болезнью Байдена стоит какая-то политтехнология, потому что очень много слухов, очень много недоговоренностей. И вполне возможно, что сейчас идет заранее запланированная ротация элиты, учитывая, что вся эта так называемая демократия в Америке - это по сути своей борьба экономических кланов, движение олигархатов за власть, когда те или иные люди продвигают своего ставленника. Любой президент США — фигура во многом не свободная, особенно в таком пожилом возрасте, как Байден. Здесь преследуется явная цель, чтобы он меньше совал нос в чужие дела, политолог Сергей Дворянов.

Что касается Камалы Харрис, то у нее тот же самый недостаток, что и у Джо Байдена — максимально низкий IQ. Она известна своими неадекватными фразами или часто повторяющимися клише. Конечно, они тоже не свободна и совершенно ничего не смыслит в геополитике. По словам Дворянова, налицо полная девальвация всей политической системы США.

"Дело попахивает гражданской войной, даже если Харрис каким-то образом протащат с помощью политтехнологий, подтасовок, махинаций во время голосования, как это было с Трампом, потому что мы знаем, что Трамп победил на последних выборах, но присудили победу все равно Байдену. В данном случае, мы тоже видим, что идет какая-то многоходовая комбинация", — рассуждает собеседник Life.ru.

Так всё-таки жив Байден или мёртв? Этот же вопрос Life.ru задал экстрасенсу Аделине Блэкмун, и получил неожиданный ответ.