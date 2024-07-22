В Конгрессе США потребовали показать "живого Байдена" в прямом эфире

Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт потребовала до конца понедельника предоставить доказательства того, что президент США Джо Байден жив. Она заявила, что ему нужно выйти в эфир, где он подтвердит свой выход из предвыборной гонки.

"Потребуйте от Джо Байдена доказательства того, что он жив. Ему нужно предстать перед камерой и обсудить, известно ли ему, что он бросил борьбу. Прятаться совершенно неприемлемо. Я снова призываю предоставить доказательства того, что Джо Байден жив", — написала она на своей странице в X.