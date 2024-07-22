В Конгрессе США потребовали показать "живого Байдена" в прямом эфире
Конгрессвумен Боберт потребовала до конца дня доказать, что Байден жив
Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт потребовала до конца понедельника предоставить доказательства того, что президент США Джо Байден жив. Она заявила, что ему нужно выйти в эфир, где он подтвердит свой выход из предвыборной гонки.
"Потребуйте от Джо Байдена доказательства того, что он жив. Ему нужно предстать перед камерой и обсудить, известно ли ему, что он бросил борьбу. Прятаться совершенно неприемлемо. Я снова призываю предоставить доказательства того, что Джо Байден жив", — написала она на своей странице в X.
Накануне, 21 июля, Джо Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру на должность лидера Штатов. Сделал он это через пост в социальной сети, отметив, что от партии демократов может выступить вице-президент Штатов Камала Харрис. Та уже согласилась принять эстафету и поблагодарила американского лидера за оказанное доверие. На фоне решения Джо Байдена не баллотироваться на новый президентский срок общественность в Штатах требует доказать, что он вообще жив.
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