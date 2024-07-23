Байден жив: Президент США впервые появился на публике на фоне слухов о "смерти"

Президент США Джо Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки и загадочного исчезновения. Он поднялся по трапу самолёта, отвечать на вопросы не стал.

Американский лидер вышел из машины и неуверенной походкой направился к самолёту. Вопросы о самочувствии и снятия кандидатуры с выборов он проигнорировал. Затем президент США не без трудностей поднялся по трапу, всё же сохранил равновесие, показал большой палец и прошёл внутрь.