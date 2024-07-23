Байден жив: Президент США впервые появился на публике на фоне слухов о "смерти"
Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки и ковида
Президент США Джо Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки и загадочного исчезновения. Он поднялся по трапу самолёта, отвечать на вопросы не стал.
Президент США Байден впервые появился на публике на фоне слухов о "смерти". Видео © X / Josh Wingrove
Американский лидер вышел из машины и неуверенной походкой направился к самолёту. Вопросы о самочувствии и снятия кандидатуры с выборов он проигнорировал. Затем президент США не без трудностей поднялся по трапу, всё же сохранил равновесие, показал большой палец и прошёл внутрь.
Сегодня Байден собирается обратиться к общественности с речью по поводу своего отказа продолжать борьбу за кресло главы государства. После письменного заявления американский лидер заболел ковидом и ушёл на самоизоляцию. Из-за этого в американских СМИ и соцсетях расходятся слухи о том, что Байден уже мёртв. Журналист Такер Карлсон сослался на источники, согласно которым политика якобы экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии и в условиях полной секретности.
X / Josh Wingrove