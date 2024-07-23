Байден обещал выступить на публике после слухов о своей "смерти"
WP: Байден выступит с речью о своём выходе из президентской гонки 24 июля
Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР
Президент США Джо Байден собирается обратиться к общественности с речью по поводу своего отказа продолжать борьбу за кресло главы государства. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник. Выступление должно состояться 24 июля.
После того как Байден отказался продолжать участвовать в предвыборной гонке, назначенное обращение станет первым его публичным выходом. Тем более что с прошлой недели американский лидер находится на самоизоляции из-за положительной пробы на ковид. Детали предстоящей речи Байдена пока не разглашаются.
Напомним, американский лидер Джо Байден заболел ковидом и ушёл на самоизоляцию. По официальной версии, болезнь протекает легко и президент скоро вернётся к своим обязанностям. Однако в американских СМИ и соцсетях расходятся слухи о том, что Байден уже мёртв. Журналист Такер Карлсон сослался на источники, согласно которым политика якобы экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии и в условиях полной секретности. Также президент США успел сняться с предвыборной гонки и предложил в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис.