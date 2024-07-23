Байден обещал выступить на публике после слухов о своей "смерти"

Президент США Джо Байден собирается обратиться к общественности с речью по поводу своего отказа продолжать борьбу за кресло главы государства. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник. Выступление должно состояться 24 июля.

После того как Байден отказался продолжать участвовать в предвыборной гонке, назначенное обращение станет первым его публичным выходом. Тем более что с прошлой недели американский лидер находится на самоизоляции из-за положительной пробы на ковид. Детали предстоящей речи Байдена пока не разглашаются.