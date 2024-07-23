Перехват разговора офицеров вскрыл странные детали об "исчезнувшем" Байдене

Во время поездки в Лас-Вегас президенту США Джо Байдену вдруг понадобилась экстренная медицинская помощь. Поэтому его немедленно отправили самолётом домой на Восточное побережье, заявив о том, что у него якобы обнаружили ковид. Об этом пишет The Dossier со ссылкой на правоохранителей и осведомлённые источники.

"Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь. Это было разослано по зашифрованным полицейским радиоволнам, будто вспыхнуло что-то вроде пожара с пятью сигналами тревоги", — сказано в тексте публикации.

В материале сказано, что соответствующее обращение "со звёздочкой" получили сотни офицеров, но оно носило явно другой характер, нежели заявления из Белого дома о том, что "у Байдена ковид, но с ним всё хорошо, потому что симптомы слабые".

Спецслужбы города после получения уведомления о состоянии президента выстроились возле местного медицинского центра, чтобы по прибытии обеспечить безопасность Байдена, однако затем поступило новое сообщение. В нём говорилось, что госпитализация не требуется, а главу государства зачем-то срочно направляют в аэропорт для перевозки домой.