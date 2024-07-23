Перехват разговора офицеров вскрыл странные детали об "исчезнувшем" Байдене
The Dossier: Ковид был лишь прикрытием для перевозки Байдена из Лас-Вегаса
Во время поездки в Лас-Вегас президенту США Джо Байдену вдруг понадобилась экстренная медицинская помощь. Поэтому его немедленно отправили самолётом домой на Восточное побережье, заявив о том, что у него якобы обнаружили ковид. Об этом пишет The Dossier со ссылкой на правоохранителей и осведомлённые источники.
"Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь. Это было разослано по зашифрованным полицейским радиоволнам, будто вспыхнуло что-то вроде пожара с пятью сигналами тревоги", — сказано в тексте публикации.
В материале сказано, что соответствующее обращение "со звёздочкой" получили сотни офицеров, но оно носило явно другой характер, нежели заявления из Белого дома о том, что "у Байдена ковид, но с ним всё хорошо, потому что симптомы слабые".
Спецслужбы города после получения уведомления о состоянии президента выстроились возле местного медицинского центра, чтобы по прибытии обеспечить безопасность Байдена, однако затем поступило новое сообщение. В нём говорилось, что госпитализация не требуется, а главу государства зачем-то срочно направляют в аэропорт для перевозки домой.
"Простой положительный тест на CoViD-19 не стал бы основанием для столь резкой и массовой реакции. Только президент Байден и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе", — заключили авторы издания.
Действительно странно, что полиция в Вегасе перекрыла улицы, чтобы Байдена могли беспрепятственно доставить в больницу, однако затем вся эта срочнейшая неотложность куда-то улетучилась и президента просто повезли домой. Похожей версией недавно поделился Такер Карлсон. Он считает, что полиция, перекрывая улицы, знала, что Байден либо мёртв, либо умирает. Непонятно и поведение Харрис, которая ранее проигнорировала вопросы о состоянии главы государства, который вот уже несколько дней не появляется в публичном пространстве. Кроме того, она выступала на предвыборном мероприятии, во время которого поговорила по аудиосвязи с Байденом, в голосе которого американцы заметили много странностей, заявив в комментариях, что на проводе кто угодно, но точно не президент.
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