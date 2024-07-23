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23 июля, 14:24

В США требуют лишить "психически нездорового" Байдена кода запуска ядерных ракет

Макгрегор: Байден психически нездоров, чтобы иметь коды запуска ядерных ракет

Нынешний президент США Джо Байден психически нездоров. Такому человеку никак нельзя вверять коды запуска ядерных ракет, заявил на своём аккаунте в соцсети X бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

"Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет", — написал Макгрегор.

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Ранее на эту проблему обратила внимание представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, американцы наверняка были в ужасе, увидев на дебатах, в чьём распоряжении находится ядерный чемоданчик. А вот Такер Карлсон считает, что бояться нечего, поскольку заразившегося коронавирусом Байдена может уже и не быть в живых. К этим теориям присоединилась и западная пресса, которая заявляет, что американский лидер вряд ли сможет пережить эту ночь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Владимир Озеров
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