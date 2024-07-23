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23 июля, 09:56

Захарова отметила ужас американцев из-за состояния Байдена с ядерной кнопкой

Захарова: Дебаты с Байденом ужаснули Америку и показали, кто ей правил

Американцы ужаснулись, увидев, кто на самом деле управляют страной после дебатов президента США Джо Байдена и экс-лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила ужас американцев из-за состояния Байдена с ядерной кнопкой. Видео © Life.ru

"США пришли в ужас, вы понимаете, в ужас пришли от того, кто управляет их страной и принимает решения", — сказала она на Фестивале новых медиа в подмосковном "Сенеже".

Она отметила, что американцы не смогли разобрать, о чём Байден говорил во время дебатов. Людей шокировало такое поведение главы государства, во власти которого ядерный чемоданчик и возможность вводить санкции. Кроме того, она добавила, что граждане недовольны тем, что американское оружие, которое льётся нескончаемым ручьём в Европу для разжигания конфликтов уже всплывает на Ближнем Востоке и непонятно, где в следующий раз вспыхнет эскалация из-за поставок США.

"ЕС через свои соответствующие структуры говорит о том, что это оружие, как бы направленное Байденом на Украину, уже находится в руках мафии на территории еэсовских стран. Но это же человек в таком состоянии делает, и люди ужаснулись", — отметила дипломат.

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Напомним, что дебаты Байдена с Трампом проводились 28 июня. Для президента Штатов они прошли, мягко говоря, не лучшим образом — он выглядел растерянным и потерявшимся, что моментально сказалось на его рейтинге: он стремительно обвалился после завершения мероприятия. Недавно стало известно, что Джо Байден покидает предвыборную гонку.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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