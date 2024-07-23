Американцы ужаснулись, увидев, кто на самом деле управляют страной после дебатов президента США Джо Байдена и экс-лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила ужас американцев из-за состояния Байдена с ядерной кнопкой. Видео © Life.ru

"США пришли в ужас, вы понимаете, в ужас пришли от того, кто управляет их страной и принимает решения", — сказала она на Фестивале новых медиа в подмосковном "Сенеже".

Она отметила, что американцы не смогли разобрать, о чём Байден говорил во время дебатов. Людей шокировало такое поведение главы государства, во власти которого ядерный чемоданчик и возможность вводить санкции. Кроме того, она добавила, что граждане недовольны тем, что американское оружие, которое льётся нескончаемым ручьём в Европу для разжигания конфликтов уже всплывает на Ближнем Востоке и непонятно, где в следующий раз вспыхнет эскалация из-за поставок США.