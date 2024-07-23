Харрис не смогла ответить, где Байден и что с ним случилось Fox News: Харрис проигнорировала вопросы о состоянии и местоположении Байдена 23 июля, 11:19 Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Вице-президент США Камала Харрис уклонилась от ответа на вопрос о состоянии президента США Джо Байдена, который ушёл на самоизоляцию из-за ковида. Также она не стала раскрывать, где сейчас находится американский лидер и способен ли он выполнять свои обязанности. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Журналисты отправили несколько запросов Харрис, однако все они остались без ответа.

"Харрис не сказала, уверена ли она, что президент Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего", — добавляется в статье.

Кроме того, она вице-президент не смогла утвердительно ответить на вопрос о том, видела ли лично Байдена в последнее время. Журналисты Fox News признались, что подобное молчание Харрис только подогревает домыслы о здоровье президента США.

Авторы Татьяна Миссуми