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Регион
24 июля, 20:42

В Харькове девятый раз за сутки прогремели взрывы

"Общественное": В Харькове вновь прогремели взрывы

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Reznikova

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Reznikova

В Харькове девятый раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Что послужило причиной взрывов, неизвестно. Официальных комментариев от властей не поступало. Согласно данным ресурса по оповещению населения, в регионе действует воздушная тревога.

В Харькове раздалась тревога и прогремели взрывы
В Харькове раздалась тревога и прогремели взрывы

Ранее ВС РФ поразили расположение группировок ВСУ "Кракен" и "Айдар"* в Лесном Харьковской области. Были ли там иностранцы, неизвестно.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Оксана Попова
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