В Харькове девятый раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Что послужило причиной взрывов, неизвестно. Официальных комментариев от властей не поступало. Согласно данным ресурса по оповещению населения, в регионе действует воздушная тревога.

Ранее ВС РФ поразили расположение группировок ВСУ "Кракен" и "Айдар"* в Лесном Харьковской области. Были ли там иностранцы, неизвестно.