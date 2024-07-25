Шеф-повара из России задержали во Франции по подозрению в шпионаже

Во Франции по подозрению в шпионаже в пользу Москвы задержали проживающего там уже 14 лет шеф-повара из России. Как передаёт телеграм-канал Mash, французские стражи правопорядка подозревают, что он пытался "организовать акт по дестабилизации перед Олимпиадой".

Сообщается, что во время обысков в квартире предполагаемого шпиона, который работал в мишленовских ресторанах, вёл кулинарный блог и участвовал в реалити-шоу, нашли документы, якобы говорящие о его связях с ФСБ. Представители местных властей рассказали, что 40-летний мужчина делился в письме хозяйке своего жилья планами о том, как он в ближайшее время собирается вернуться на родину, чтобы пойти на госслужбу в Москве.

Помимо того, спецслужбы якобы задержали шеф-повара после его телефонного разговора с офицером российской разведки, в котором находящийся во Франции мужчина, предварительно, хвастался, каким образом может сорвать запланированную на 26 июля церемонию открытия Олимпиады в Париже. В настоящее время он находится под стражей, ему грозит до 30 лет тюрьмы.