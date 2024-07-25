Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 23:11

Во Львове ищут $1,5 млн на крематорий из-за нехватки мест на кладбищах

Во Львове займут 1,5 миллиона долларов на возведение крематория

В украинском городе Львове, который расположен на западе Незалежной, планируют взять кредит на строительство здания крематория на территории Голосковского кладбища. Как следует из размещённой на официальном интернет-портале городского совета информации, заём оформляет коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба".

"Коммунальное предприятие планирует получить кредит в размере 60 млн гривен [около 1,5 миллиона долларов]", — говорится в сообщении.

В горсовете также уточнили, что необходимость возведения такого объекта обусловлена ограниченностью места на кладбище и площадей для новых захоронений. Помимо того, там подчеркнули, что урна с прахом дешевле обычного погребения в земле.

Во Львове хоронят нардепа-русофобку Ирину Фарион
Во Львове хоронят нардепа-русофобку Ирину Фарион

В конце прошлого года Life.ru писал, что из-за больших потерь на фронте Вооружённые силы Украины организовали крематорий на костесжигательном заводе в Донецкой Народной Республике. По словам военного эксперта Бориса Рожина, это место находилось в Константиновке.

Обложка ©

Pixabay / larahcv

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров