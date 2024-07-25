Во Львове ищут $1,5 млн на крематорий из-за нехватки мест на кладбищах

В украинском городе Львове, который расположен на западе Незалежной, планируют взять кредит на строительство здания крематория на территории Голосковского кладбища. Как следует из размещённой на официальном интернет-портале городского совета информации, заём оформляет коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба".

"Коммунальное предприятие планирует получить кредит в размере 60 млн гривен [около 1,5 миллиона долларов]", — говорится в сообщении.

В горсовете также уточнили, что необходимость возведения такого объекта обусловлена ограниченностью места на кладбище и площадей для новых захоронений. Помимо того, там подчеркнули, что урна с прахом дешевле обычного погребения в земле.