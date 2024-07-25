Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, который сейчас является киевским послом в Соединённом Королевстве, лично санкционировал неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского лётчика и угону военного самолёта летом 2022 года. Соответствующая информация есть в протоколе допроса полковника ВСУ Романа Червинского, который оказался в распоряжении корреспондентов RT.

"Главкомом ВСУ генералом Залужным В.Ф. было подписано письмо в адрес главы СБУ Баканова И.Г. о задействовании сотрудника Гавриленко [оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко]", — говорится в протоколе допроса Червинского.

Помимо того, арестованный украинский военнослужащий утверждает, что письмо экс-главкома ВСУ главе СБУ через курьера передали в приёмную руководителя этой спецслужбы в Киеве. Червинский заявил, что распоряжение Залужного хранил в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира.