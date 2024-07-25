Залужный лично санкционировал провальную операцию по угону самолёта Су-34
RT: Экс-главком ВСУ Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34 ВКС РФ
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Starostenko
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, который сейчас является киевским послом в Соединённом Королевстве, лично санкционировал неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского лётчика и угону военного самолёта летом 2022 года. Соответствующая информация есть в протоколе допроса полковника ВСУ Романа Червинского, который оказался в распоряжении корреспондентов RT.
"Главкомом ВСУ генералом Залужным В.Ф. было подписано письмо в адрес главы СБУ Баканова И.Г. о задействовании сотрудника Гавриленко [оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко]", — говорится в протоколе допроса Червинского.
Помимо того, арестованный украинский военнослужащий утверждает, что письмо экс-главкома ВСУ главе СБУ через курьера передали в приёмную руководителя этой спецслужбы в Киеве. Червинский заявил, что распоряжение Залужного хранил в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира.
Стоит отметить, что сам Червинский не признаёт своей вины в провале спецоперации украинских спецслужб. По словам находящегося под стражей офицера, он был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ, а про саму акцию знали руководители обоих ведомств.
Напомним, что летом 2022 года Федеральная служба безопасности России сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолётов ВКС РФ. В Центре общественных связей ФСБ тогда сообщали, что эту операцию курировали спецслужбы НАТО. Впоследствии за эту акцию на Украине был арестован полковник ВСУ Роман Червинский, который, по версии некоторых зарубежных средств массовой информации, также являлся координатором диверсии на "Северных потоках".