Активисты "украсили" личинками отель в Вашингтоне перед заселением Нетаньяху

Палестинские активисты устроили акцию протеста, выпустив насекомых в отель, где остановилась израильская делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила газета The New York Post.

Согласно данным издания, личинки и сверчки были разбросаны в одном из залов отеля, где были установлены американские и израильские флаги. Это привело к хаосу в гостинице: кузнечики прыгали со стола на стол в конференц- зале, пугая работников заведения, которым в итоге и пришлось устранять последствия перформанса.