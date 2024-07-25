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25 июля, 01:24

Активисты "украсили" личинками отель в Вашингтоне перед заселением Нетаньяху

Палестинские активисты выпустили насекомых в отель Нетаньяху в Вашингтоне

Палестинские активисты устроили акцию протеста, выпустив насекомых в отель, где остановилась израильская делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила газета The New York Post.

Согласно данным издания, личинки и сверчки были разбросаны в одном из залов отеля, где были установлены американские и израильские флаги. Это привело к хаосу в гостинице: кузнечики прыгали со стола на стол в конференц- зале, пугая работников заведения, которым в итоге и пришлось устранять последствия перформанса.

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Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить израильскую делегацию на дальнейшие переговоры по соглашению относительно Газы, как сообщила пресс-служба его канцелярии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кирилл Сосновских
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